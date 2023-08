France: PMI composite au plus bas depuis novembre 2020 information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 10:02

(CercleFinance.com) - S'étant replié de 47,2 en juin à 46,6, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale de la France signale une accélération de la contraction dans le secteur privé en juillet et indique la plus forte baisse de l'activité globale depuis novembre 2020.



Le recul de l'activité a résulté d'une nouvelle détérioration de la demande (particulièrement marquée dans le secteur manufacturier), le volume global des nouvelles affaires ayant en effet enregistré sa plus forte baisse mensuelle depuis plus de deux ans et demi.



Parallèlement, la croissance de l'emploi a ralenti et affiché son plus faible rythme de l'année 2023 tandis que la confiance des entreprises s'est améliorée par rapport au creux de trente-deux mois enregistré en juin.