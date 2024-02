Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: PMI composite à un plus haut de neuf mois information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - S'étant redressé de 44,6 en janvier à 47,7, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France a atteint un plus haut de neuf mois en février, signalant ainsi le plus faible recul de l'activité du secteur privé de la période de repli en cours.



La baisse de l'activité globale s'explique par la faiblesse de l'activité chez les clients et par un recul des nouvelles commandes, certains répondants ayant cependant fait état d'une amélioration de la demande, particulièrement dans le secteur manufacturier.



Outre des signes timides d'amélioration de la demande sous-jacente, l'emploi est également reparti à la hausse pour la première fois depuis octobre 2023 tandis que la confiance des entreprises s'est redressée à son plus haut niveau depuis sept mois.





