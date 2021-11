Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : PMI composite à un plus bas de six mois information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - S'étant replié de 55,3 en septembre à 54,7, l'indice composite de l'activité globale française s'établit en octobre à son plus bas niveau depuis six mois, la croissance du secteur privé ayant ainsi ralenti pour un quatrième mois consécutif. Cette décélération de l'expansion a exclusivement résulté de la baisse de la production enregistrée dans le secteur manufacturier, celui-ci ayant été sévèrement affecté par les perturbations actuelles des chaînes d'approvisionnement. 'L'impact des difficultés d'approvisionnement sur le secteur des services se limitant pour l'heure à de fortes tensions inflationnistes, la pérennité de la reprise économique française semble, à l'approche de l'hiver, reposer sur la bonne tenue de celui-ci', estime IHS Markit.

