France : PMI composite à son plus bas historique

(CercleFinance.com) - L'activité du secteur privé français enregistre en mars son plus fort recul depuis le lancement de l'enquête il y a presque vingt-deux ans, d'après l'indice flash composite d'IHS Makit qui chute à 30,2 (51,9 en février), son plus faible niveau historique. Les enquêteurs expliquent que l'instauration de nombreuses mesures préventives visant à limiter la propagation du virus Covid-19 a entraîné une forte chute de la demande au cours du mois de mars. C'est dans les services que l'impact de la crise sanitaire a été le plus fort. Bien que dans le secteur manufacturier, le recul de la production ait été moins marqué, il a toutefois été le plus fort depuis mars 2009.

