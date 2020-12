France : plus fort recul de l'activité du secteur privé depuis 6 mois en novembre

(AOF) - Le secteur privé français a connu un fort recul de l'activité en novembre 2020, selon les données définitives du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 40,6 contre 39,9 en estimation préliminaire et après 47,5 en octobre. De son côté, le PMI dans les services a atteint 38,8 en novembre 2020, après 38 en estimation préliminaire et après 46,5 en octobre.

" Les dernières données PMI mettent de nouveau en évidence la forte incidence des mesures de confinement sur l'économie du pays. Les nouvelles restrictions imposées sur le territoire français à la fin du mois d'octobre afin d'endiguer la deuxième vague de Covid-19 ont en effet entraîné un fort recul de l'activité et des nouvelles affaires dans le secteur privé français en novembre ", a commenté Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

" De même que lors du premier confinement au printemps dernier, c'est dans le secteur des services que la baisse de l'activité a été la plus sévère, les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration ayant été particulièrement touchées ", a ajouté l'expert.