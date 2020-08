Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Plus de 6.000 nouveaux cas d'infection par le coronavirus en 24 heures Reuters • 27/08/2020 à 19:46









PARIS, 27 août (Reuters) - La France a recensé 6.111 cas supplémentaires de contamination au nouveau coronavirus en l'espace de 24 heures, un niveau dépassé seulement une fois depuis le début de l'épidémie, a annoncé jeudi Santé Publique France (SPF). Il s'agit du nombre le plus élevé depuis les 7.578 cas signalés le 30 mars, au paroxysme de la crise. L'agence avait fait état mercredi de 5.429 cas en plus. Le total des contaminations en France s'établit désormais à 259.698. Le nombre d'hospitalisations liées à l'épidémie recule en revanche à 4.535, contre 4.600 mardi, et le nombre de cas graves en réanimation diminue aussi à 381 contre 410 deux jours auparavant. Depuis le début de l'épidémie, 30.576 personnes sont mortes du COVID-19, soit 32 de plus que mardi. Les statistiques sur la situation dans les hôpitaux et les décès n'avaient pas été publiées mercredi. (Laetitia Volga et Geert de Clercq, édité par Bertrand Boucey)

