France-Plus de 4 milliards d'euros de pertes en 2020 pour la SNCF

PARIS, 4 juin (Reuters) - La SNCF a enregistré des "pertes majeures" de plus de quatre milliards d'euros ces derniers mois, affectée par les conséquences du confinement en France après avoir déjà souffert des grèves contre la réforme des retraites en début d'année, a déclaré jeudi le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari. "Au total, à date aujourd'hui c'est environ quatre milliards d'euros" de pertes pour l'année 2020 pour la SNCF, a-t-il dit sur franceinfo, en précisant qu'au-delà de l'impact d'un milliard d'euros des grèves et des répercussions de la crise sanitaire liée au coronavirus, l'entreprise ferroviaire avait également dû faire face à "des surcoûts", liés par exemple à la recherche d'un substitut pour le glyphosate dans l'entretien des rails. Le ministre a réaffirmé que l'Etat "sera(it) présent" pour soutenir la SNCF selon des modalités qui restent encore à définir. "Ce que nous voulons c'est à la fois ne rien renier de l'ambition pour le ferroviaire (...) et assainir financièrement le groupe SNCF", a résumé Jean-Baptiste Djebbari. (Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

