France : plus bas historique pour le PMI manufacturier

(CercleFinance.com) - Se repliant de 43,2 en mars à 31,5 en avril, l'indice PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière signale la plus forte détérioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier français depuis le lancement de l'enquête, il y a plus de vingt-deux ans. Cette chute historique reflète notamment une contraction sans précédent de la production manufacturière française : de nombreuses usines ont en effet dû fermer afin de limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus. 'La fermeture de nombreuses entreprises imposée par les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus a fait s'effondrer l'offre et la demande, entraînant une baisse sans précédent de l'activité des fabricants. En outre, malgré l'annonce d'une levée progressive des mesures de confinement dans l'Hexagone à partir du 11 mai prochain, les entreprises interrogées se disent très pessimistes quant à une hausse de leur activité au cours de l'année à venir', constate Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

