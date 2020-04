Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : plongeon de l'indice PMI composite en mars Cercle Finance • 03/04/2020 à 09:57









(CercleFinance.com) - Se repliant de 52 en février à 28,9, l'indice composite de l'activité globale en France signale un taux de contraction de l'activité sans précédent dans le secteur privé français en mars, soit le plus fort depuis le début de l'enquête en mai 1998. IHS Markit, qui a calculé l'indice, explique que cet effondrement de l'activité globale reflète les cessations d'activité dans les entreprises et la baisse vertigineuse de la demande liées à la propagation du virus Covid-19 à l'échelle mondiale. 'Si, sur le court terme, une récession économique mondiale semble désormais inévitable, il appartient aux différents gouvernements de prendre les décisions nécessaires pour en limiter la durée et les répercussions', commente Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

