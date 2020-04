Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Philippe qualifie la lutte contre le COVID-19 de "succès à bas bruit" Reuters • 08/04/2020 à 15:55









* La progression de l'épidémie ralentit, dit le Premier ministre * "L'heure du déconfinement n'est pas venue", prévient-il PARIS, 8 avril (Reuters) - La mobilisation du système de santé et la quarantaine imposée en France contre le coronavirus constituent un "succès à bas bruit" dans la mesure où l'épidémie ralentit mais "l'heure du déconfinement n'est pas venue", a déclaré mercredi le Premier ministre. L'épidémie de COVID-19, qui a fait plus de 10.000 morts dans le pays selon les derniers chiffres publiés mardi par la direction générale de la santé, a conduit les autorités à décréter un confinement obligatoire le 17 mars, prolongé déjà une fois jusqu'au 15 avril prochain. "C'est en vérité un succès à bas bruit : la capacité qu'a eue le système de soins français à passer d'une capacité normale de 5.000 lits de réanimation à plus de 10.000 lits aujourd'hui et à pouvoir continuer d'accueillir, dans des conditions de tensions considérables, un nombre de malades en situation très grave pendant souvent une très longue période est exceptionnelle", a dit Edouard Philippe lors des questions au gouvernement au Sénat, évoquant un "exploit logistique" et un "grand succès du système hospitalier". "Nous avons jusqu'à présent réussi à pouvoir accueillir en service de réanimation tous les cas sévères", a-t-il rappelé. Invité à faire un premier bilan de la quarantaine, Edouard Philippe a mis en exergue la "progression très lente" de l'épidémie. "Cette progression se ralentit au point que nous arrivons peut-être à quelque chose qui ressemblerait à un plateau; et encore je dis les choses prudemment", a-t-il dit. "C'est plutôt une bonne nouvelle si ça se confirme. Et c'est certainement là l'effet du confinement." "Le confinement est appelé à durer. S'il ne durait pas ou s'il n'était pas respecté, nous prendrions le risque - qui en vérité serait une certitude - de voir le virus circuler très vite", a-t-il encore expliqué. "L'heure du confinement n'est pas venue et toute notre énergie doit être consacrée à faire en sorte que le confinement soit respecté." (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)

