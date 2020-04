Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Philippe met en garde contre un possible report du déconfinement Reuters • 28/04/2020 à 15:40









PARIS, 28 avril (Reuters) - Le déconfinement, prévu pour le 11 mai en France, pourrait être reporté ultérieurement si le confinement instauré depuis le 17 mars pour lutter contre la progression du coronavirus, venait à se relâcher et le nombre de nouveaux cas quotidiens augmenter de nouveau, a prévenu mardi le Premier ministre Edouard Philippe. "Si le confinement se relâchait (...) si, à l'approche du 11 mai, disons jeudi 7 mai, il apparaissait que le nombre de nouveaux cas journaliers n'était pas dans la fourchette prévue, que nous ne parvenions pas à casser les trop nombreuses chaînes de contamination, alors nous devrions en tirer les conséquences", a déclaré le chef du gouvernement devant l'Assemblée nationale. "Je le dis aux Français : si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai ou nous le ferons plus strictement", a-t-il ajouté. "Je préfèrerais, croyez-moi, que les modélisateurs, les épidémiologistes, puissent nous dire que leurs hypothèses de 3.000 cas par jour au 11 mai se vérifient." "Mais si tel n'est pas le cas, je le dirai avec autant de clarté qu'il faudra", a-t-il poursuivi. "Hier, j'ai reçu du directeur général de la santé des modélisations moins favorables, peut-être parce que les comportements se relâchent un peu, peu-être parce que la baisse des hospitalisations est trop lente (...) Ces incertitudes doivent inciter tous les Français à la plus grande discipline d'ici au 11 mai et à lutter contre les risques de relâchement que nous sentons monter dans le pays." "Mais si tout est prêt le 11 mai, alors commencera une phase qui durera jusqu'au 2 juin", a-t-il ajouté. (Marine Pennetier et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

