France-Philippe évoque "une fluidité" sans précédent avec Macron

PARIS, 7 mai (Reuters) - Le Premier ministre français Edouard Philippe a balayé jeudi les rumeurs sur des désaccords et des tensions avec Emmanuel Macron, évoquant une "confiance" et une "fluidité" quasiment sans "précédent" avec le chef de l'Etat, fustigeant ces commentaires en pleine crise du coronavirus dans le pays. "Depuis trois ans, j'ai toujours dans nos relations pu constater et me réjouir d'une confiance, d'une fluidité qui je crois à peu de précédents", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse consacrée à la stratégie de déconfinement du gouvernement. "C'est toujours le cas et j'espère que ce sera toujours le cas et je crois que ce sera toujours le cas", a-t-il ajouté. "Mais permettez-moi de vous dire que dans les moments que nous vivons, en plein dans une crise sanitaire d'une ampleur considérable, alors que des Françaises et des Français font un travail incroyable pour sauver leurs concitoyens, passer plus de deux secondes (...) à s'interroger sur ce genre de sujet me laisse très très circonspect et je pense que nos concitoyens s'en contrefichent et je dois dire que de ce point de vue-là je me sens très Français", a déclaré Edouard Philippe. Plusieurs médias ont fait état ces derniers jours de tensions et de désaccords au sein du couple exécutif, des rumeurs qui resurgissent à intervalles réguliers depuis le début du quinquennat, alimentant des spéculations sur un possible changement à la tête de Matignon - spéculations toujours démenties. (Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

