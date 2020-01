France-Philippe "déterminé" sur les régimes spéciaux et l'équilibre

PARIS, 12 janvier (Reuters) - Après plus d'un mois de contestation sociale, le Premier ministre Edouard Philippe s'est dit dimanche "déterminé" à aller jusqu'au bout de la réforme du système des retraites et de la suppression des régimes spéciaux et a assuré qu'il ne "laisserait pas passer" un projet de loi sans mesures d'équilibre financier. "Nous allons aller au bout", a déclaré le chef du gouvernement sur France 2 au lendemain de sa proposition de retrait de l'âge pivot à 64 ans en 2027 du projet de loi, saluée par les syndicats réformistes au premier rang desquels la CFDT. "Je suis déterminé, ferme, sur l'équilibre financier du système", a-t-il poursuivi. "Je pense toujours à titre personnel que l'âge pivot est la meilleure façon de garantie le retour à l'équilibre du système (...) mais les organisations syndicales et patronales se sont mises d'accord pour me faire des propositions pour revenir à l'équilibre". "Ce qui compte ce n'est pas l'instrument, c'est l'objectif, c'est l'équilibre", a-t-il ajouté, saluant "l'esprit de responsabilité" notamment du numéro un de la CFDT Laurent Berger. A la question de savoir si faute d'accord entre les partenaires sociaux la mesure de l'âge pivot pourrait revenir, Edouard Philippe a répondu : "Je ne laisserai pas passer, le gouvernement ne laissera pas passer un projet de loi" qui ne comporterait pas "des mesures de remise à l'équilibre à l'horizon 2027 car ce ne serait pas responsable (...)". (Marine Pennetier)