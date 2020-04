Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Peu d'"erreurs" lors des contrôles du confinement, dit Castaner Reuters • 09/04/2020 à 11:15









PARIS, 9 avril (Reuters) - Quelque 9,5 millions de contrôles ont été effectués par les forces de l'ordre depuis le début du confinement en France et plus de 568.000 verbalisations ont été dressées, a déclaré jeudi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, estimant qu'il n'y avait eu que "très peu d'anomalies graves". "La règle c'est le discernement", a-t-il rappelé lors d'une audition en visioconférence devant la mission parlementaire portant sur l'impact, les gestion et les conséquences de l'épidémie de coronavirus qui a fait près de 11.000 morts en France. "Sur l'ensemble des verbalisations qui ont eu lieu, j'ai eu très peu de retour d'anomalies graves, souvent elles ont été alléguées, elle sont sorties sur les réseaux sociaux et quand nous les avons vérifiées, elles n'étaient pas confirmées", a-t-il ajouté. "Il n'empêche que l'exercice a pu amener à quelques erreurs d'interprétation, le fait de fouiller un sac de course par exemple ne correspond pas à la bonne application de la doctrine fixée." "Globalement, il y a eu assez peu d'incidents qui nous sont remontés, assez peu de saisies de la plateforme de l'IGPN (la 'police des polices')", a-t-il souligné. "Nous avons aussi veillé à ce que les délais de recours contre les contraventions soient portés de 45 à 90 jours." Mesure inédite prise en temps de paix, le confinement obligatoire a été instauré le 17 mars dernier en France pour tenter de contenir la progression de l'épidémie du coronavirus. Ce dispositif, qui limite drastiquement les déplacements et oblige toute personne sortant de chez elle à présenter un justificatif aux forces de l'ordre, a été prolongé une première fois jusqu'au 15 avril et le sera de nouveau pour une durée encore non précisée. (Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

