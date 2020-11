France : pessimisme accru sur les perspectives d'emploi dans le tertiaire

(AOF) - Le climat de l'emploi a accentué sa dégradation en novembre, a annoncé l'Insee. À 83, il a perdu 6 points par rapport à octobre et se situe très en deçà de son niveau d'avant-crise, de plus de 105. Cette dégradation est de principalement due à la baisse des soldes d'opinion sur les effectifs prévus dans le secteur tertiaire, en particulier le commerce de détail et les services hors intérim. Les perspectives d'emploi s'érodent légèrement dans l'industrie, mais elles se maintiennent voire progressent dans le bâtiment.