France : perte de 6 800 emplois dans le secteur privé en octobre

(AOF) - En octobre 2020, le secteur privé en France a enregistré la perte de 6 800 emplois, selon les résultats du rapport national sur l'emploi d'ADP. Dans les seuls services financiers, d'intermédiation financière et de l'assurance, ce sont 400 emplois qui ont été perdus. « Le rapport national sur l'emploi d'ADP d'octobre montre une perte nette d'emplois », a commenté Ahu Yildirmaz, vice-présidente et co-directrice de l'institut de recherche d'ADP. « Tous les secteurs reculent mais ceux du commerce, de l'industrie et des services aux entreprises sont les plus impactés », a-t-elle ajouté.