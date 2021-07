France : perte de 240 emplois dans la finance en juin

(AOF) - En juin 2021, le secteur privé en France a enregistré la perte de 900 emplois, selon les résultats du rapport national sur l'emploi d'ADP. Dans les services financiers, d'intermédiation financière et de l'assurance, ce sont 240 postes qui ont été perdus, soit un total de 5 400 emplois sur les six premiers mois de l'année. « En juin le marché du travail français a enregistré un recul. Les secteurs de l'industrie et des services - financiers et aux entreprises - ont été les plus impactés », constate Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.

" Cependant, les levées des restrictions devraient toutefois avoir un impact positif sur la demande et la consommation des ménages ", ajoute l'experte.