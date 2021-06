France : perte de 2 486 emplois dans la finance en mai

(AOF) - En mai 2021, le secteur privé en France a enregistré la création de 600 emplois, selon les résultats du rapport national sur l'emploi d'ADP. Toutefois, dans les services financiers, d'intermédiation financière et de l'assurance, ce sont 2 486 emplois qui ont été perdus, après déjà un recul de 1 038 postes en avril. « La France a le plus important secteur bancaire en Europe continentale et un ralentissement est probable les mois prochains », explique ADP.

" En mai, le marché du travail français a légèrement progressé ", a commenté Nela Richardson, économiste en chef chez ADP, " les secteurs du commerce et de l'industrie ont porté cette progression malgré les restrictions du début du printemps ".

" Nous continuons à suivre de près les évolutions dans un contexte de réduction des restrictions et du redémarrage de l'économie ", a ajouté l'experte.