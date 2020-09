France : perte de 10 600 emplois dans le secteur privé en août 2020 (AFD)

(AOF) - En août 2020, le secteur privé en France a enregistré la perte de 10 600 emplois, selon les résultats du Rapport National sur l'Emploi en France d'ADP. « La COVID-19 continue d'impacter l'emploi en France » analyse Ahu Yildirmaz, Vice-Présidente et co-Directrice de l'Institut de Recherche d'ADP. « Le rapport d'août montre que ce sont les services aux entreprises, le commerce et les services financiers qui sont les plus lourdement touchés, même si tous les secteurs ont enregistré des pertes d'emplois. »