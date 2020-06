France : perte de 1 000 emplois en mai dans la Finance

(AOF) - Dans un contexte de crise sanitaire et économique, le secteur de la finance a enregistré la perte de 1 036 emplois en mai, après une très faible croissance en avril, a annoncé le spécialiste des ressources humaines, ADP. La France a le plus important secteur bancaire en Europe continentale et un ralentissement est attendu dans les mois prochains, en raison d'un recul des demandes de crédits, d'une augmentation des taux, des liquidations de petites et moyennes entreprises et d'un possible déclin pour des produits d'assurance à long-terme.

Au total, le secteur privé en France a enregistré la perte de 29 500 emplois en mai 2020.