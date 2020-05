Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Pénicaud favorable à des dons de congés aux soignants Reuters • 12/05/2020 à 16:41









PARIS, 12 mai (Reuters) - La ministre française du Travail, Muriel Pénicaud, a jugé favorablement mardi l'idée de députés La République en marche (LaRem) visant à autoriser les salariés à offrir des congés aux soignants, très sollicités lors de l'épidémie de coronavirus. Dans un courrier adressé à la ministre, une centaine d'élus de la majorité suggèrent de "permettre aux salariés qui le désirent et qui le peuvent, dans le public comme dans le privé, de faire don d'une partie de leurs congés payés, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps". Les jours de congé ainsi offerts seraient transformables en chèques-vacances. Lors des questions à l'Assemblée nationale, Muriel Pénicaud a jugé l'initiative "intéressante". "Au nom du gouvernement, je peux vous affirmer que je soutiens entièrement votre proposition", a-t-elle dit. "Nous allons travailler ensemble sur les modalités d'exécution." "On ne sait pas l'ampleur que cela va représenter, cela dépendra du volontariat", a-t-elle souligné, jugeant utile d'aider par le biais des chèques-vacances le secteur du tourisme, mis en difficulté par le confinement. "C'est une manière de jouer collectif, à la fois pour la santé mais aussi pour le secteur du tourisme", a dit Muriel Pénicaud. (Elizabeth Pineau)

