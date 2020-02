Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Patrick Balkany libéré sous contrôle judiciaire Reuters • 12/02/2020 à 15:58









PARIS, 12 février (Reuters) - La cour d'appel de Paris a accepté mercredi la demande de remise en liberté pour raisons de santé de Patrick Balkany qui sera fixé sur son sort le 22 avril prochain dans le dossier de blanchiment aggravé de fraude fiscale le visant lui et sa femme. "Ce n'est pas une faveur qui est accordée, c'est le résultat de l'expertise médicale que la cour a ordonnée et qui faisait état d'une situation médicale inquiétante", a réagi l'avocat du maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Romain Dieudonné, devant la presse. "Là, l'objectif exclusif c'est que Patrick Balkany puisse aller se soigner." "Le contrôle judiciaire ne lui interdit pas" de retourner à Levallois, "néanmoins il est faible, il est malade", a-t-il ajouté. Incarcéré depuis le 13 septembre à la prison de la Santé, à Paris, Patrick Balkany avait invoqué son état de santé, celui d'un homme de 71 ans souffrant de plusieurs pathologies, pour justifier sa demande. Le maire LR, qui s'est fait élire pour la première fois en 1983 à la mairie de Levallois, a été condamné en première instance à une peine de cinq ans pour blanchiment de fraude fiscale aggravé et de quatre ans pour fraude fiscale. La cour d'appel de Paris se prononcera le 4 mars sur ce dernier volet. (Bureau de Paris)

