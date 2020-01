Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Pas de nouveau cas de coronavirus en France, selon Jérôme Salomon Reuters • 27/01/2020 à 18:50









PARIS, 27 janvier (Reuters) - Aucun nouveau cas de contamination au coronavirus 2019-nCoV n'a été enregistré à ce stade en France après trois premiers cas positifs qui n'inspirent plus d'inquiétude, a déclaré lundi le directeur général de la Santé. "Nous avons toujours trois cas confirmés. Il n'y a pas de nouveau cas en France", a précisé Jérôme Salomon lors d'un point de presse. "Tous les cas possibles bénéficient d'un test dont le résultat est donné en quelques heures. Les tests qui ont pu avoir lieu samedi, dimanche, ou aujourd'hui, sont tous négatifs", a-t-il souligné. Les autorités sanitaires bénéficient en France d'un "test rapide qui va être disponible de plus en plus largement sur le territoire dans les prochains jours", a-t-il précisé. Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi lundi à 81 morts en Chine où 2.835 cas positifs ont été recensés par ailleurs. La France prépare actuellement le rapatriement aérien de Français basés à Wuhan, dans le centre de la Chine, épicentre de l'épidémie. "Ce que l'on sait aujourd'hui sur ce virus, c'est que sa transmission se fait entre humains, mais par des contacts étroits, c'est-à-dire moins d'un mètre", a relevé Jérôme Salomon. "Croiser quelqu'un dans la rue ne pose pas de problème. Le risque est faible quand vous passez peu de temps à proximité de cette personne, mais le risque est élevé quand vous passez beaucoup de temps à proximité de la personne." (Sophie Louet, édité par Henri-Pierre André)

