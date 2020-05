Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Pas de limite aux rassemblements privés mais appel au "civisme" Reuters • 14/05/2020 à 11:10









PARIS, 14 mai (Reuters) - Les rassemblements de plus de dix personnes dans des lieux privés sont autorisés, a confirmé jeudi matin le secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui en a appelé cependant à la "responsabilité et au civisme" des Français pour casser les chaînes de transmission du coronavirus. "Il n'y a rien qui interdit ces rassemblements au-delà de dix personnes dans des lieux privés", a-t-il dit sur LCI tout en multipliant les appels à la responsabilité: "Un rassemblement d'une quinzaine de personnes dans un appartement privé d'une même famille, je crois que ce ne serait pas responsable." "Attention, ça ne veut pas dire que ça dispense du civisme, du bon sens", a-t-il insisté, rappelant que "les gestes barrières, en particulier la distanciation sociale, doivent être appliqués en tout lieu et en toutes circonstances". "C'est une règle de bon sens, une règle de civisme, c'est à chacun de prendre sa responsabilité de savoir s'il a envie de faire partie finalement de la chaîne de transmission du virus", a poursuivi Laurent Nunez. Le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de dix personnes dans l'espace public. Mais dans une décision https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020800DC.htm rendue le 11 mai sur la loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire, le Conseil constitutionnel a souligné que les mesures relatives aux établissements recevant du public et aux lieux de réunion "ne s'étendent pas aux locaux à usage d'habitation". (Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.