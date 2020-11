Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Pas de confinement pour les seules personnes âgées - Attal Reuters • 08/11/2020 à 11:50









PARIS, 8 novembre (Reuters) - Le gouvernement exclut l'hypothèse d'un confinement ciblant uniquement les personnes âgées pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, a répété dimanche le porte-parole de l'exécutif Gabriel Attal. L'idée avait été écartée par Emmanuel Macron lors de son intervention du 28 octobre annonçant un nouveau confinement allégé en France pour endiguer une deuxième vague épidémique mais elle resurgit régulièrement dans le débat public. Un point d'étape sera fait le 12 novembre pour réévaluer les mesures prises par l'exécutif. "Il n'est pas question pour nous d'avoir un confinement imposé pour les personnes âgées, d'abord parce qu'éthiquement, ça serait objectivement compliqué", a déclaré Gabriel Attal au micro d'Europe 1. "Ensuite parce que c'est parfois méconnaître la situation de beaucoup de personnes âgées qui ne vivent pas seules, qui vivent avec parfois plusieurs générations de la même famille dans le même appartement." "Et puis enfin, on voit bien que c'est un défi collectif que l'on doit relever. (...) Aujourd'hui, vous avez 30% des personnes en réanimation qui ont moins de 60 ans. On voit bien que y compris avec des personnes plus jeunes, les réanimations pourraient se retrouver progressivement saturées." La France a franchi samedi le seuil des 40.000 morts dus au COVID-19, avec 40.169 décès, pour un total de 1.748.705 cas diagnostiqués au coronavirus, après une hausse record de 86.852 cas en 24 heures, selon les chiffres https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/vue-d-ensemble?location=FRA publiés par les autorités sanitaires. (Jean-Stéphane Brosse)

