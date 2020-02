Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Nouvelle évacuation d'un camp de migrants à Paris Reuters • 04/02/2020 à 10:05









PARIS, 4 février (Reuters) - Plus de 400 personnes ont été évacuées mardi matin d'un campement de migrants érigé dans le nord de Paris, une semaine tout juste après l'évacuation d'un camp voisin qui abritait plus de 1.400 personnes, ont annoncé la préfecture de police de Paris et la préfecture d'Ile-de-France. "L'opération de mise à l'abri menée ce matin par l'Etat porte de la Villette est terminée", peut-on lire sur le compte Twitter de la préfecture. "Elle a permis de prendre 427 personnes en charge dans des structures d'hébergement franciliennes." Ces campements "mettaient en péril la salubrité des lieux et la sécurité des personnes, tant des occupants que des riverains", ajoute de son côté la préfecture de police de Paris, également sur Twitter. Ces évacuations s'inscrivent dans le cadre de l'engagement pris par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner en novembre dernier de démanteler l'ensemble des campements de fortune de migrants installés dans le nord-est de la capitale avant la fin 2019. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.