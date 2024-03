Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: nouvelle contraction dans le secteur privé (PMI) information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - La contraction de l'activité dans le secteur privé français s'est légèrement accentuée au mois de mars en raison d'une baisse de la demande dans les services, selon les premières estimations 'flash' des indices PMI des directeurs d'achats publiés jeudi.



L'indice PMI HCOB dit 'composite' - qui combine l'industrie et les services - est ressorti à 47,7 ce mois-ci, contre 48,1 en février, revenant à un plus bas de deux mois.



L'indicateur demeure ainsi sous la barre des 50 points séparant les zones de contraction et d'expansion de l'activité.



Dans leur communiqué, les auteurs de l'enquête évoquent la 'frilosité des clients, une conjoncture économique difficile et les tensions inflationnistes', autant de facteurs ayant pesé selon eux sur la demande.



L'indice PMI 'flash' HCOB de l'activité de services s'est replié à 47,8 en mars contre 48,4 en février, tandis que celui mesurant l'industrie manufacturière a reculé à 45,8, après 47,1 le mois dernier.





