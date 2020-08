Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Nouvelle baisse en trompe l'oeil du chômage au T2 pendant le confinement Reuters • 13/08/2020 à 07:35









PARIS, 12 août (Reuters) - Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) s'est replié de 0,7 point au deuxième trimestre en France (hors Mayotte) pour s'établir à 7,1% de la population active, mais l'Insee souligne jeudi qu'il s'agit d'un recul en trompe l'oeil lié au confinement mis en place pour endiguer l'épidémie de COVID-19. La période de confinement, de mi-mars à mi-mai 2020, a entraîné, "un net recul des démarches de recherche d'emploi et de la disponibilité pour travailler" ce qui a entraîné une franche baisse du taux de chômage au sens du BIT pendant cette période, explique l'Insee. "Au total, au deuxième trimestre 2020, la nette baisse du chômage au sens du BIT ne traduit pas une amélioration du marché du travail mais un effet de confinement des personnes sans emploi qui l'emporte sur l'effet de hausse du nombre de personnes sans emploi." Corollaire de cette situation: le nombre de personnes qui souhaitent un emploi sans être considérées comme des chômeurs par le BIT, parce qu'elles ne sont pas disponibles dans l'immédiat ou qu'elles ne cherchent pas activement - une population qualifiée de "halo autour du chômage" - s'est envolé au deuxième trimestre. Ce "halo" a vu ses effectifs s'accroître de 767.000 personnes au deuxième trimestre, pour représenter 6,0% de la population active (+1,9 point), son plus haut niveau depuis que l'Insee a commencé à le mesurer en 2003. Cette hausse exceptionnelle du halo représente la principale contrepartie de la baisse du chômage, qu'elle fait plus que compenser, observe l'Insee. "Parmi les personnes sans emploi souhaitant travailler, un grand nombre n'ont pas recherché activement un emploi du fait du confinement de la population et de l'arrêt de l'activité de nombreux secteurs, et de ce fait basculent du chômage vers son halo." Au-delà de cette baisse moyenne du taux de chômage sur le trimestre, l'analyse des données hebdomadaires met en évidence qu'"avec le déconfinement et la reprise de l'activité, le taux de chômage augmente pour atteindre à la fin du deuxième trimestre 2020 un niveau comparable à celui d'avant le confinement", précise l'Insee. Statistiques détaillées sur le site de l'Insee : https://bit.ly/3kH5PB6 (Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

