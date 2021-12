Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

France : nouvelle accélération des prix à la production en novembre information fournie par AOF • 22/12/2021 à 09:03



(AOF) - En novembre 2021, les prix de production de l’industrie française continuent d’accélérer sur un mois (+3% après +2,8% en octobre et +1,6% en septembre), comme sur un an (+16,3% après +14,3% et +11,1%). Il s’agit des plus fortes augmentations enregistrées dans les données disponibles depuis janvier 1995, indique l'Insee. Les prix des produits destinés au marché français accélèrent aussi sur un mois (+3,5% après +2,9%), tandis que ceux destinés aux marchés extérieurs ralentissent (+1,6% après +2,2%).