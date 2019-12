France : nouvel accès de faiblesse de l'industrie

(AOF) - La croissance du secteur manufacturier a ralenti plus fortement qu'attendu en décembre, selon le bureau d'études IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier est ressorti à 50,3, contre un consensus Reuters de 51,5 et après 51,7 en novembre. Il s'approche du niveau des 50, qui sépare expansion et contraction de l'activité. Dans les services, cet indice a atteint 52,4, contre un consensus de 52,1 et après 52,2 en novembre.

Au niveau global, le secteur privé français a conservé son rythme de croissance en décembre. L'indice composite, qui regroupe les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52 en décembre 2019, selon une estimation flash, contre un consensus Reuters de 52 et après 52,1 en novembre.

Sur la base de ces indices et d'autres statistiques, IHS Markit prévoit une croissance de 0,4% au quatrième trimestre après une progression de 0,3% au troisième trimestre.