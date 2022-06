Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: nouveau recul de la confiance des ménages information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 09:03









(CercleFinance.com) - En juin, la confiance des ménages français continue de diminuer, pour le sixième mois consécutif : à 82, l'indicateur synthétique de l'Insee perd trois points et reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021).



Le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière passée perd deux points, et celui solde relatif à leur situation financière personnelle future baisse d'un point. Ces deux soldes restent nettement au-dessous de leur moyenne de longue période.



La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s'est amélioré au cours des douze derniers mois diminue, de même que celle qui considère qu'il va s'améliorer au cours des douze prochains mois.



Les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage rebondissent légèrement, mais la part des ménages estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois continue de baisser, tout en restant bien au-dessus de sa moyenne de longue période.





