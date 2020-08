Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Nouveau recul de l'emploi salarié privé au T2, retour au niveau de mi-2017 Reuters • 07/08/2020 à 10:52









PARIS, 7 août (Reuters) - L'emploi salarié dans le secteur privé a accentué sa chute au deuxième trimestre en France, accusant le coup de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus et reculant de 0,6%, ce qui représente 119.400 destructions nettes d'emplois, selon les données publiées vendredi par l'Insee. L'emploi salarié privé (hors Mayotte) s'était déjà contracté de 2,5% au premier trimestre - avec près d'un demi-million d'emplois détruits - et ces deux trimestres consécutifs de repli le ramènent à un niveau comparable à celui de juin 2017, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Sur un an, l'emploi salarié privé accuse un repli de 2,5% à fin juin, soit une perte de 480.800 emplois. Avant d'être frappée de plein fouet par la crise sanitaire du COVID-19, l'économie française se trouvait en situation de créations nettes d'emploi dans le secteur privé depuis le quatrième trimestre 2014. L'emploi intérimaire, qui avait plongé au premier trimestre à son plus bas niveau depuis 2009 (-40,4%, soit -318.200 emplois), alimentant largement la chute de l'emploi salarié privé global, s'est toutefois redressé au printemps avec un rebond de 23,1%, ce qui correspond à 108.500 emplois créés. Les statistiques mensuelles "montrent que l'emploi intérimaire a commencé à se redresser dès mai, et augmente encore nettement en juin, après de fortes baisses en mars et avril", souligne l'Insee. Il reste toutefois inférieur de 27,1% à son niveau de la mi-2019, avec 214.800 détruits dans l'intervalle. (Myriam Rivet, édité par Marc Angrand)

