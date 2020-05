Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Neuf millions de masques mis à disposition dans les transports Reuters • 04/05/2020 à 21:41









PARIS, 4 mai (Reuters) - Neuf millions de masques à usage unique vont être mis à disposition dans les transports en commun en France pour les usagers ayant oublié d'en prendre un, a annoncé lundi le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun à partir du 11 mai, date prévue de la levée progressive du confinement de la population imposé pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. "Les Français doivent se procurer avant le 11 mai un masque mais j'annonce que nous mettrons aussi à disposition plus de neuf millions de masques dans les transports en commun, que nous allons distribuer un peu partout dans le territoire cette semaine de manière à ce que les Français qui auraient oublié de prendre leur masque le 11 mai puissent se voir doter d'un masque en appoint", a dit Jean-Baptiste Djebbari sur BFM TV, en précisant qu'il s'agirait de masques à usage unique. Le montant de l'amende en cas de non port du masque dans les transports n'a pas encore été fixé mais il sera connu "au plus tard jeudi", a ajouté le secrétaire d'Etat. (Bertrand Boucey)

