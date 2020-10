France : nette baisse en trompe-l'oeil des défaillances d'entreprise

(AOF) - Le nombre de défaillances d'entreprise a diminué de 28,1% en août sur un an, a annoncé la Banque de France. " Cette baisse n'indique pas une réduction du nombre d'entreprises en difficulté mais à la fois l'impact qu'a eu la période de confinement sur le fonctionnement des juridictions commerciales et les évolutions réglementaires qui modifient temporairement les dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiement ", explique-t-elle.

La sortie progressive de ces dispositions temporaires se traduit par un retournement de tendance observable sur les données calculées en moyenne sur trois mois glissants.

En données corrigées de variations saisonnières, le nombre moyen de défaillances de juin à août augmente ainsi de 63 % comparé au nombre moyen de mars à mai, qui inclut la période de confinement. Le nombre de défaillances enregistrées sur les trois derniers mois sous revue restent cependant inférieur de 40 % à celui observé sur la même période en 2018 et 2019.