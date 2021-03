Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : nette amélioration du climat des affaires Cercle Finance • 25/03/2021 à 08:55









(CercleFinance.com) - En mars 2021, le climat des affaires en France s'améliore nettement, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne sept points à 97, et se situe ainsi au plus haut niveau depuis le début de la crise sanitaire. Cette nette hausse reflète surtout un regain de confiance dans le tertiaire, les climats dans les services et le commerce de détail progressant, respectivement, de six et cinq points, alors que celui dans l'industrie se stabilise. De son côté, le climat de l'emploi rebondit nettement : à 92, il gagne six points et retrouve son niveau de septembre 2020. Cette amélioration est principalement due à la hausse des soldes d'opinion sur l'évolution des effectifs dans les services hors agences d'intérim.

