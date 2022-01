Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: net repli du PMI composite en janvier information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 09:22









(CercleFinance.com) - L'indice PMI flash composite de l'activité globale en France, calculé par IHS Markit, s'est replié de 55,8 en décembre 2021 à 52,7 en janvier, et indique le plus faible taux de croissance du secteur privé de ces dix derniers mois.



L'indice a été tiré à la baisse par l'activité de services, l'expansion de la production manufacturière s'étant quant à elle légèrement renforcée. Ce sont toutefois les services qui ont de nouveau porté la croissance globale en début d'année.



'Compte tenu de la forte hausse du nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en France, on ne peut s'étonner de l'affaiblissement de la croissance enregistré en janvier', commente Joe Hayes, senior economist à IHS Markit.





