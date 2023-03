Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

France: net ralentissement de l'inflation en mars information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 08:55

(CercleFinance.com) - Selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 5,6% sur un an en mars 2023, marquant donc un net ralentissement après +6,3% le mois précédent.



Cette baisse du taux d'inflation serait due au ralentissement des prix de l'énergie. Les prix de l'alimentation et du tabac accéléreraient, et ceux des produits manufacturés ainsi que des services augmenteraient sur un an à un rythme proche du mois précédent.



Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,8% en mars, après +1% en février. En données harmonisées, l'indice augmenterait de 6,6% sur un an en mars, après +7,3% en février, et sur un mois, il croîtrait de 0,9%, après +1,1% le mois précédent.