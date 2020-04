France : net ralentissement de l'inflation annuelle en mars

(AOF) - Sur un an, les prix à la consommation ralentissent nettement en France, à +0,7 %, après +1,4 % en février. Telle est l'estimation définitive de l'Insee. La forte baisse de l'inflation résulte d'un net repli des prix de l'énergie et des produits manufacturés et d'un ralentissement des prix des services et du tabac. Les prix de l'alimentation augmentent, sur un an, à peine plus vite qu'en février.