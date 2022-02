Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: net ralentissement de l'expansion du secteur privé information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - A 52,7 en janvier, l'indice composite de l'activité globale continue de signaler une expansion de l'activité du secteur privé français, mais son fort repli par rapport à décembre (55,8) le ramène à son plus bas niveau depuis neuf mois.



Cette tendance reflète un ralentissement de la croissance dans le secteur des services, où la recrudescence du nombre de cas de Covid-19 liée à la propagation du variant Omicron a pesé sur les performances du secteur.



'La forte hausse des cas de Covid-19 a en effet été synonyme de pénuries de personnel dans certaines entreprises, tendance ayant freiné la croissance de l'activité', souligne Joe Hayes, senior economist à IHS Markit.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.