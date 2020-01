Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Municipales-Villani reçu dimanche par Macron pour parler de Paris Reuters • 26/01/2020 à 09:49









PARIS, 26 janvier (Reuters) - Le député Cédric Villani, candidat dissident La République en marche (LaRem) aux élections municipales de mars à Paris, sera reçu ce dimanche à 16h45 par le président Emmanuel Macron, a-t-on appris dans l'entourage du mathématicien. L'Elysée n'a pas confirmé dans l'immédiat cet entretien qui survient alors que le parti présidentiel, qui a investi Benjamin Griveaux pour briguer la mairie de la capitale, tente de trouver une issue à une guerre fratricide qui favorise la maire socialiste sortante, Anne Hidalgo. Dans un sondage Ifop pour le Journal du dimanche du 19 janvier, Cédric Villani reste proche de Benjamin Griveaux, à 13% contre 15% d'intentions de vote pour l'ancien porte-parole du gouvernement, qui a perdu des points ces derniers mois malgré une campagne active. Le candidat Europe Ecologie-Les Verts David Belliard, avec qui Cédric Villani a pris langue, est à 14%. Anne Hidalgo est en tête à 25% devant l'ancienne ministre Les Républicains Rachida Dati, 19%. "Je lui demande de choisir", a demandé cette semaine à l'adresse de Cédric Villani le délégué général de LaRem, Stanislas Guerini, laissant planer la menace d'une exclusion du député du parti présidentiel. "La division c'est l'échec", a affirmé de son côté à Reuters un membre de l'entourage de Benjamin Griveaux. "C'est désormais au tour de Cédric Villani de prendre ses responsabilités." Interrogé samedi par Reuters, Cédric Villani a rejeté les attaques de ceux qui l'accusent de favoriser une division mortifère pour le camp d'Emmanuel Macron, qui a recueilli plus de 30% des voix à Paris aux élections présidentielles de 2017 et européennes de 2019. "Attention à ne pas se tromper de combat : cette histoire de division, c'est une diversion des vrais enjeux. Ce n'est pas à coup de tractations entre appareils qu'on gagne une élection à Paris. Les Parisiens veulent plus que cela : ils veulent qu'on leur présente un projet sur lequel il peuvent s'appuyer, et c'est à cela que je m'applique", a-t-il dit en marge d'une déambulation dans le 17e arrondissement. "Je représente seulement le camp des Parisiens, c'est mon seul camp, ma seule chapelle", a aussi déclaré le député de l'Essonne, qui doit présenter son programme le 5 février lors d'un meeting dans un théâtre parisien. Dans un climat social alourdi par la contestation contre la réforme des retraites, la République en marche se prépare à des élections municipales difficiles. Lors des voeux à la presse mi-janvier, Emmanuel Macron avait affirmé ne pas vouloir de mêler de ce scrutin local par essence, qui aura lieu les 15 et 22 mars. "Je ne suis pas candidat aux municipales. Le président de la République n'est pas l'homme d'un parti et je suis attaché à cette règle", avait-il dit. (Elizabeth Pineau, édité par Gwénaëlle Barzic)

