Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Municipales-Dati en appelle aux électeurs de LaRem Reuters • 12/06/2020 à 20:19









PARIS, 12 juin (Reuters) - La candidate Les Républicains à la mairie de Paris, Rachida Dati, en appelle aux électeurs de La République en marche (LaRem) à deux semaines d'un second tour des élections municipales où la maire de Paris socialiste sortante, Anne Hidalgo, part favorite. L'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy était ce vendredi en campagne dans un marché du IXe arrondissement, où la candidate LaRem Agnès Buzyn lui a succédé de peu. "Si les voix ne sont pas dispersées et si (les électeurs) ne s'abstiennent pas, le changement est possible", a-t-elle déclaré à Reuters TV. "J'en appelle même aux électeurs d'En Marche qui souhaitent le changement, qui veulent le changement et ils savent bien que leur candidate ne peut pas gagner. D'autres peuvent réfléchir, d'autres peuvent avoir des réticences mais je leur dis que je serai la candidate de tous les Parisiens", a-t-elle ajouté. Au premier tour de scrutin le 15 mars, Rachida Dati est arrivée en deuxième position avec 22,7% des voix, derrière Anne Hidalgo (29,3%) et devant la tête de liste LaRem Agnès Buzyn (17,6%). En début de semaine sur France Inter, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a déclaré que son choix se porterait sur Rachida Dati si elle votait à Paris. "En quoi suis-je responsable ?", s'est contentée de dire Rachida Dati vendredi à ce sujet, promettant du "changement" pour Paris. Le second tour des élections municipales en France aura lieu le 28 juin. (Noémie Olive, rédigé par Elizabeth Pineau, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.