France/Municipales-Darmanin candidat à la mairie de Tourcoing

(Bien lire Gérald) PARIS, 27 janvier (Reuters) - Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, annonce lundi qu'il sera tête de liste à Tourcoing aux élections municipales de mars prochain et laisse entendre qu'il quittera son poste au gouvernement s'il est élu. Sous l'étiquette UMP-UDI (droite), Gérald Darmanin a ravi la ville du Nord aux socialistes en 2014. Il a renoncé au poste de maire en septembre 2017, après sa nomination au gouvernement et peu avant son adhésion à La République en Marche (LaRem). "Nous avons des discussions avec Jean-Marie Vuylsteker (le maire actuel) et nous avons conclu que j'étais le mieux placé pour porter les aspirations municipales dans la continuité de ce que l'on a fait depuis six ans. Je suis donc tête de liste", a déclaré le ministre à La Voix du Nord https://www.lavoixdunord.fr/701221/article/2020-01-27/gerald-darmanin-est-candidat-tourcoing-si-je-suis-tete-de-liste-c-est-pour-etre. "Même si j'ai été maire et ministre pendant sept mois, je crois qu'il n'est pas sain de cumuler les deux dans la durée. Je me plierai évidemment à la règle choisie par le président de la République. Ministre, c'est temporaire. Maire, élu local, c'est l'engagement d'une vie, d'une ville", a ajouté Gérald Darmanin. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)

