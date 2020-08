Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Mouvement de foule à Cannes après la rumeur d'une fusillade Reuters • 11/08/2020 à 02:02









(Précisions en fin de dépêche) 11 août (Reuters) - Un mouvement de foule s'est produit lundi soir à Cannes à la suite d'une rumeur évoquant un coup de feu, a indiqué la ville via son compte Twitter, précisant qu'aucun coup de feu ne s'était produit et que la situation était sous contrôle. Le maire David Lisnard a fait savoir dans la nuit que les autorités faisaient "les ultimes levées de doute". "D'après les infos récoltées et les forces de l'ordre, il n'y a eu ni coup de feu à Cannes ni forcené retranché, mais un coup de folie collective après qu'un individu a crié 'coup de feu'", a-t-il dit sur Twitter. Quelques personnes ont été légèrement blessées dans ce mouvement de foule, a déclaré par la suite la ville de Cannes. "Mais la situation a été gérée par nos forces de police ainsi que par les pompiers qui sont rapidement intervenus", a-t-elle tweeté. (Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.