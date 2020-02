Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : Moody's abaisse sa perspective Cercle Finance • 24/02/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Tout en réaffirmant sa notation d'émetteur à long terme de la France à 'Aa2', Moody's révise sa perspective de 'positive' à 'stable', pointant 'une amélioration des finances publiques plus modeste qu'attendu lors du changement de la perspective à positive en mai 2018'. L'agence de notation estime que les mesures du gouvernement français, si elles ont contribué à une croissance des dépenses plus modérée que dans le passé, sont 'insuffisantes pour entamer une réduction claire et durable du poids de la dette publique'. 'L'affirmation de la notation Aa2 reflète les nombreux facteurs soutenant le profil de crédit du pays, y compris les progrès réalisés dans la mise en oeuvre d'un ambitieux programme de réforme', juge-t-elle cependant.

