Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: moindre contraction du secteur manufacturier (PMI) information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 10:02









(CercleFinance.com) - La contraction du secteur manufacturier français s'est poursuivie au mois de novembre même si les tensions inflationnistes se sont de nouveau atténuées, selon une enquête publiée jeudi par S&P Global.



L'indice des acheteurs PMI s'est établi à 48,3 le mois dernier, marquant un redressement par rapport aux 47,2 d'octobre, mais toujours sous la barre des 50 points indiquant une contraction de l'activité.



S&P Global estime que ces données mettent en évidence une contraction du secteur manufacturier français moins prononcée, mais aussi une nouvelle atténuation des tensions inflationnistes.



Toutefois, la faiblesse de la demande laisse penser que la conjoncture difficile à laquelle est confronté le secteur risque de perdurer en 2023, prévient le bureau de recherche économique, qui souligne que l'indice des perspectives d'activité signale 'le plus fort degré de pessimisme des fabricants depuis mai 2020'.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.