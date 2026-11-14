Manifestation contre le coût élevé de la vie à Paris

PARIS, 14 novembre (Reuters) - La nouvelle journée ‌de mobilisation en France, lancée à l'appel de la coordination des "Gilets ​jaunes" et des organisations de jeunesse, pour protester notamment contre la vie chère, a réuni ce samedi moins de personnes que les ​manifestations précédentes, tout en se déroulant dans un contexte globalement calme, selon les autorités.

D'après ​le ministère de l'Intérieur, 106.000 personnes ⁠ont manifesté dans l'ensemble du territoire national, dont 24.000 à ‌Paris, contre 146.000 personnes (dont 46.000 dans la capitale), la semaine passée.

À 17h00, la place Beauvau faisait état de ​121 interpellations sur ‌l'ensemble du territoire national.

Dans un point de situation ⁠fait 14h00, l'entourage du ministère de l'Intérieur avait fait savoir qu'à "cette heure, la situation sur l'ensemble du territoire national demeurait calme et ⁠maîtrisée" pour cet "acte ‌V" de la contestation.

BFMTV, citant l'intersyndicale jeune, a rapporté ⁠que 200.000 personnes avaient manifesté en France, dont près de ‌100.000 à Paris.

A Paris, où le cortège est parti ⁠à 14h00 de la place de la Bastille vers ⁠la place de ‌la Nation, un parcours autorisé par la préfecture de police, des ​tensions ont été signalées en ‌fin de cortège.

A Marseille où aucun cortège n'était déclaré, des manifestations et rassemblements étant ​interdits du vendredi 13 novembre à 22h au lundi 16 novembre à 5h, la préfecture a annoncé samedi un ⁠décompte de 3.500 manifestants.

En plus des revendications des lycéens et des étudiants, auxquelles se sont agrégées des expressions de colère contre la vie chère, les syndicats plaident pour des revalorisations salariales et davantage de moyens pour les services publics.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la ​contribution de Marc Leras)