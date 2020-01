Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Marine Le Pen se déclare pour la présidentielle de 2022 Reuters • 16/01/2020 à 16:27









PARIS, 16 janvier (Reuters) - Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national (RN), a confirmé jeudi son intention d'être candidate à l'élection présidentielle de 2022 pour "ne pas laisser courir tout seul" Emmanuel Macron. Si le congrès du RN valide sa candidature lors de son congrès en 2021, il s'agira de la troisième entrée en lice pour ce scrutin de la fille de Jean-Marie Le Pen, qui est âgée de 51 ans. "C'est fondamentalement une marque de respect pour vous de ne pas cacher ni mes intentions ni mes objectifs, ni les moyens que je me donne pour les atteindre", a-t-elle déclaré en présentant ses voeux à la presse. "C'est donc très tôt, sans pour autant totalement préjuger de la décision qui appartient au congrès de notre mouvement, qui aura lieu en 2021, que j'ai fait part de ma volonté de préparer la présidentielle", a-t-elle ajouté. Marine Le Pen, dont les intentions n'étaient pas un mystère, a marqué sa "volonté de victoire" face à Emmanuel Macron, qu'elle avait affronté au second tour de la présidentielle de 2017. "Emmanuel Macron ayant lui même lancé la campagne, je ne vais pas le laisser courir tout seul", a-t-elle lancé. (Sophie Louet, édité par Nicolas Delame)

