France/Manifestation-La situation est calme et maîtrisée, selon Beauvau

Manifestation contre le coût élevé de la vie à Paris
PARIS, 14 novembre (Reuters) - Une nouvelle journée de mobilisation se déroule globalement dans le calme ce samedi dans plusieurs villes de France, lancée à l'appel de la coordination des "Gilets jaunes" et des organisations de jeunesse, pour protester notamment contre la vie chère.
"À cette heure, la situation sur l'ensemble du territoire national demeure calme et maîtrisée", a fait savoir l'entourage du ministère de l'Intérieur, ajoutant que les autorités seront vigilantes lors des séquences de dispersion des cortèges en province.
Pour cet "acte V" de la contestation, il est fait état, dans un point de situation à 14h ne prenant pas en compte la mobilisation à Paris, de 8.900 personnes participant à 55 actions.
Le 7 novembre, 7.000 personnes avaient participé à 68 actions, contre 15.000 participants à 65 actions le 31 octobre.
Pour les journées de mobilisation du 24 octobre et du 17 octobre, le ministère avait recensé respectivement 37.000 participants à 108 actions et 67.000 participants à 198 actions.
Concernant les interpellations, 23 ont été réalisées pour le moment, contre 18 le 7 novembre et 27 une semaine plus tôt, à la même heure. Plus de 2.000 contrôles préventifs ont par ailleurs été effectués.
En plus des revendications des lycéens et des étudiants, auxquelles se sont agrégées des expressions de colère contre la vie chère, les syndicats plaident pour des revalorisations salariales et davantage de moyens pour les services publics.
A Paris, le cortège est parti à 14h00 de la place de la Bastille et se dirigeait vers la place de la Nation, un parcours autorisé par la préfecture de police.
(Rédigé par Claude Chendjou)
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