Manifestation contre le coût élevé de la vie à Paris

PARIS, 14 novembre (Reuters) - Une nouvelle journée ‌de mobilisation se déroule globalement dans le calme ce samedi dans ​plusieurs villes de France, lancée à l'appel de la coordination des "Gilets jaunes" et des organisations de jeunesse, pour protester notamment contre ​la vie chère.

"À cette heure, la situation sur l'ensemble du territoire national demeure calme ​et maîtrisée", a fait savoir l'entourage ⁠du ministère de l'Intérieur, ajoutant que les autorités seront vigilantes ‌lors des séquences de dispersion des cortèges en province.

Pour cet "acte V" de la contestation, il est fait ​état, dans un point ‌de situation à 14h ne prenant pas en ⁠compte la mobilisation à Paris, de 8.900 personnes participant à 55 actions.

Le 7 novembre, 7.000 personnes avaient participé à 68 actions, ⁠contre 15.000 participants ‌à 65 actions le 31 octobre.

Pour les journées de ⁠mobilisation du 24 octobre et du 17 octobre, le ministère ‌avait recensé respectivement 37.000 participants à 108 actions et ⁠67.000 participants à 198 actions.

Concernant les interpellations, 23 ⁠ont été réalisées ‌pour le moment, contre 18 le 7 novembre et 27 une ​semaine plus tôt, à la ‌même heure. Plus de 2.000 contrôles préventifs ont par ailleurs été effectués.

En plus des ​revendications des lycéens et des étudiants, auxquelles se sont agrégées des expressions de colère contre la vie chère, les ⁠syndicats plaident pour des revalorisations salariales et davantage de moyens pour les services publics.

A Paris, le cortège est parti à 14h00 de la place de la Bastille et se dirigeait vers la place de la Nation, un parcours autorisé par la préfecture de ​police.

(Rédigé par Claude Chendjou)