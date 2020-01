France-Macron s'exprimera sur les retraites "dans les prochaines semaines"

PARIS, 15 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mercredi, au 42e jour du mouvement de contestation contre la réforme du système des retraites, qu'il s'exprimerait "dans les prochaines semaines" sur le sujet, en assurant qu'il n'y avait pas de projet "caché". "Je serai amené sans doute dans les prochaines semaines à revenir sur la réforme des retraites de manière spécifique", a déclaré le chef de l'Etat français lors de ses voeux à la presse à l'Elysée. "Ce sera peut-être une conférence de presse ou une émission." "Il y a eu deux ans de négociation et en même temps les syndicats disent qu'il n'y a pas eu assez de négociations", a-t-il par ailleurs souligné. "Les gens se mettent vraiment à la tâche quand le sujet est chaud. Donc il y a eu un très gros travail technique mais cela suppose un rythme, c'est tout à fait normal." Le projet de réforme du système des retraites, qui prévoit de fusionner les 42 régimes existants en un seul régime universel par points, doit être présenté en conseil des ministres le 24 janvier avant d'être examiné à l'Assemblée nationale à partir du 17 février pour une adoption définitive avant l'été. "Le calendrier des municipales est neutre sur les retraites", a assuré Emmanuel Macron. "Je vais plutôt d'ailleurs pousser le gouvernement à ce qu'on ait une première lecture avant pour ne pas donner le sentiment qu'il y avait un truc caché. On n'a pas besoin de ça, je le ferai avant les municipales". (Marine Pennetier, Sophie Louet et Elizabeth Pineau)