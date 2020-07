Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Macron promet une "nouvelle équipe" à ses côtés Reuters • 02/07/2020 à 20:50









PARIS, 2 juillet (Reuters) - Emmanuel Macron va s'entourer d'une "nouvelle équipe" gouvernementale pour les deux dernières années de son quinquennat, déclare-t-il dans un entretien à paraître vendredi dans la presse régionale, sans préciser si Edouard Philippe restera Premier ministre. A la question de savoir si sa relation avec Edouard Philippe est de "l'histoire ancienne", le président de la République, qui dit vouloir "dessiner un nouveau chemin" pour la France, répond: "Au contraire". "Le nouveau chemin, ce sont de nouveaux objectifs d'indépendance, de reconstruction, de réconciliation, et de nouvelles méthodes. Derrière, il y aura une nouvelle équipe", dit-il aussi. Interrogé au sujet d'une éventuelle remise en cause des 35 heures face à la crise économique provoquée par le nouveau coronavirus, Emmanuel Macron déclare: "Nous ne pouvons pas vouloir notre indépendance, la reconquête sociale, économique et environnementale, et être un des pays d'Europe où l'on travaille le moins longtemps." Quant à la réforme des retraites, le chef de l'Etat considère qu'il ne doit pas y avoir "d'abandon" tout en se disant "ouvert à ce qu'elle soit transformée". "Elle ne peut pas être reprise de manière inchangée à la sortie de la crise", dit-il, en ajoutant qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts malgré la dégradation des finances publiques. (Michel Rose, avec Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.